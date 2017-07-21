Музыкант Юрий Лоза считает, что солист Linkin Park Честер Беннигтон, совершивший самоубийство, предал армию поклонников группы.

Лоза отметил, что группа имела много успешных работ и активно гастролировала — никаких проблем в творческом плане у нее не было.

Случай с Беннигтоном еще раз подтверждает, что даже успешные и богатые люди не в состоянии справиться с наркотической зависимостью.

«Он имел возможность подключить любую медицину, любые услуги — и не справился. Он думал в этот момент только о себе, о своих тараканах, о своих проблемах, он совершенно не думал о поклонниках, ему было всё равно на всех. В этот момент он предал своих поклонников», — приводит слова Юрия Лозы РИА «Новости».