Для оказания помощи пострадавшим от паводка поселкам Аргахтах, Березовка и Сватай Среднеколымского улуса Якутии требуются сотни миллионов рублей. Это серьезная нагрузка на бюджет региона. Ситуация остается сложной, требуются дополнительные меры. Вода не уходит уже второй месяц. 23 июня в наслеге был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как передает ИА YakutiaMedia, улицы села Сватай до сих пор представляют собой водные каналы. Подтоплены 37 частных жилых домов, больница, детский сад, маслоцех, спортивный зал, дом Арчы. Разрушены два пешеходных моста и 717 м теплотрассы. На оказание единовременной материальной помощи населению в связи с утратой имущества будет направлено 805 тыс. рублей.

В Среднеколымском и Абыйском районах 70% сенокосных угодий находятся под водой. Для этих улусов в резервных районах — Таттинском, Томпонском и других — будут заготавливать сено. По воде в Среднеколымск будут доставлены 170 т зерна, комбикорма, соли.

Как сообщалось ранее, в начале июля сотрудники МЧС помогали жителям двух населенных пунктов поднимать вещи на возвышенные участки, доставляли еду и воду, расчистили вертолетную площадку. Паводковая ситуация находится на постоянном контроле всех ответственных ведомств, мониторинг гидрологической обстановки не прекращается.