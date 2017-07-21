Немецкий концерн Siemens пока не сформировал перечень российских компаний, с которыми будут приостановлены контракты.

«На данный момент мы не уточняем это индивидуально (по компаниям). Это основная позиция, согласно которой будут затронуты компании, контролируемые государством, поскольку подобный наш клиент был связан с «Технопромэкспортом» (ТПЭ)», –– сказал представитель Siemens Филипп Энч, отвечая на вопрос, с какими компаниями будут приостановлены контракты на поставку оборудования, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно о прекращении поставок электрооборудования некоторым компаниям России со стороны Siemens, которая заявила о незаконном перемещении четырех «таманских» турбин в Крым. Концерн продолжит расследование против должностных лиц компании «Технопромэкспорт», ответственной за перемещение газотурбинных установок. Представители «Технопромэкспорта» отказались комментировать ситуацию.

Также немецкий концерн прекратит участие в российской компании «Интеравтоматика».