Россия готова инициировать экстрадицию осужденного в Азербайджане блогера Александра Лапшина. Для этого необходимо, чтобы тот обратился с соответствующей просьбой, сказали «РИА Новости» в Минюсте РФ.

В министерстве сослались на положения конвенции 1998 года.

МИД России после вынесения приговора Лапшину в минувший четверг также заявил, что продолжит защищать его права и интересы.

О возможности экстрадиции Александра Лапшина ранее сообщил его адвокат Эдуард Чернин. При этом защитник отметил, что его подзащитный может выбрать страну, в которую будет передан для отбывания наказания, поскольку является гражданином России, Израиля и Украины.

20 июля суд в Баку приговорил блогера к трем годам лишения свободы за посещение непризнанного Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.