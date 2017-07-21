США запретили американским гражданам посещать Северную Корею. Об этом сообщили туристические компании Young Pioneer Tours и Koryo Tours.

Ожидается, что американские власти объявят о своем решении 27 июля. Запрет вступит в силу в течение 30 дней, передает BBC News.

Young Pioneer Tours организовала поездку в КНДР группы туристов, в которой находился американский студент Отто Уормбиер.

Молодого человека приговорили к 15 годам тюрьмы за попытку украсть и вывезти из КНДР политический плакат.

В июне студент был возвращен в США в состоянии комы. Врачи диагностировали у молодого человека тяжелое поражение ряда отделов головного мозга. Уормбиер скончался в понедельник, 19 июня.