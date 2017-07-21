Жительница города Великие Луки Псковской области купила путевку через интернет, заплатив 60 тыс. рублей, но на отдых поехать не смогла. Возбуждено уголовное дело.

28 апреля женщина забронировала путевку в пансионат на Черном море через интернет. Банковский счет, на который она перечислила 60 тыс. рублей, потерпевшая получила от администратора сайта, сообщает Псковское агентство информации.

Когда время отдыха стало приближаться, женщина позвонила в пансионат, но номер не отвечал. Сайт, где потерпевшая покупала путевку, оказался заблокирован. Тогда жительница Великих Лук обратилась в полицию.