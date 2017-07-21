Информационные таблички с QR-кодом появились на деревьях появились в сквере на привокзальной площади Южно-Сахалинска. В проект вошли растения, занесенные в региональную и федеральную Красные книги.

Жители и гости города смогут прочесть данные о статусе, биолого-экологических характеристиках вида на 200 деревьях. Маркировка проводится в рамках Года экологии. Предполагается, что новые указатели будут способствовать развитию экологической культуры населения, пишет ИА SakhalinMedia.

На сегодняшний день таблички установлены на 14 деревьях. Акция продолжается. Напомним, что указом президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в России Годом экологии. Его главной целью является привлечение внимания общества к вопросам экологического развития в стране, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.