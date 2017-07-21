Уголовное дело заведено по факту массового убийства в городе Сасово Рязанской области. По предварительным данным, мужчина зарезал свою супругу и детей — двух мальчиков 9 и 12 лет. После этого он покончил с собой.

Тела убитых были обнаружены в одном из домов в ночь на пятницу. У всех были множественные ножевые ранения, уточняет РИА «7 новостей».

Убийство было совершено кухонным ножом. На теле предполагаемого убийцы, 36-летнего Алексея Ю., обнаружены раны в области шеи и живота.

По данным источника «Федерального агентства новостей», и муж, и жена были безработными. Однако на учете как неблагополучная семья не состояла.

Уголовное дело заведено по статье «Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего».

Напомним, подобный случай произошел в апреле этого года в Ставрополе. Тогда мужчина убил свою жену, двух малолетних детей и покончил с собой.

Летом 2015 года житель Нижнего Новгорода убил беременную жену, шестерых детей, а затем поехал во Владимирскую область и там убил свою мать. Позже он был приговорен к пожизненному сроку.