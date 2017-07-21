Сообщения об обысках на территории Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) не соответствуют действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре учреждения.

«Никаких обысков у нас нет. Сегодня в НАМИ проводится совещание по вопросу развития электрического и беспилотного транспорта в России», — сказали агентству в институте.

Ранее СМИ сообщили об обысках в научном центре, которые проводят сотрудники ФСБ. Также утверждалось, что территория института на Автомоторной улице в Москве оцеплена бойцами ОМОН.

НАМИ основан в 1918 году, институт занимается развитием отечественного автомобилестроения. В настоящее время здесь разрабатывается проект «Кортеж» для перевозки первого лица.