Псковская таможня на многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки пресекла вывоз двух старинных самоваров из России в Латвию.

Незадекларированные предметы обнаружили при осмотре грузового транспортного средства в салоне кабины. Самовары находятся в хорошем состоянии, оба золотистого цвета. Как сообщает Псковская лента новостей, один из низ цилиндрической формы, а другой — шарообразной, оба имеют гравировки в виде гербов.

В данный момент, самовары изъяли, назначена экспертиза, которая определит можно ли отнести находку к списку культурных ценностей. Решение о наличии в действиях лица, пытающегося вывезти предметы, признаков преступления будет принято после проверки.