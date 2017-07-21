Гражданам, осужденным за совершение преступлений экстремистской направленности, запретят быть учредителями и главными редакторами СМИ. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума.

В настоящий момент действует закон, согласно которому учредителем СМИ не могут быть отбывающие наказание в местах лишения свободы, недееспособные и душевнобольные лица.

Новые поправки расширяют этот перечень. Если законопроект одобрят Совфед и президент России, то учредителем и главным редактором СМИ не сможет быть лицо, отбывающее срок или имеющие судимость лицо, совершившие преступление с использованием СМИ или связанное с экстремизмом.