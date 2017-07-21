Неизвестные ограбили банк в Екатеринбурге на 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в УМВД по городу.

Ограбление произошло утром в пятницу, 21 июля, в филиале банка «АК Барс» на Уральской улице, дом 65. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств совершенного преступления. Ведется розыск преступников. Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Екатеринбурге», по предварительным данным, злоумышленники похитили 3,5 млн рублей. В настоящее время сотрудники полиции ведут их поиск.