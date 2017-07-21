В пятницу и грядущие выходные будет ограничено движение на нескольких улицах в российской столице. Ограничения связаны с религиозными и спортивными мероприятиями, которые пройдут в центре Москвы и в районе Ходынского бульвара, сообщается на сайте мэрии.

Так, в пятницу с 10:00 до 14:00 будут введены ограничения на Большой Татарской улице в связи с проведением религиозных мероприятий.

В субботу с 08:00 до 23:59 из-за празднования 25-летия Федерации профессионального бокса России движение ограничат движение по Красной площади от Ильинки до Варварки.

Также в субботу с 13:30 до 19:30 из-за встречи на стадионе ЦСКА армейцев и «Локомотива» будет ограничено движение в проезде Березовой Рощи на участке от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на 3-й Песчаной улице — от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы.

В ночь на воскресенье на Ильинке и в Ветошном переулке начнется подготовка к автопробегу, который состоится днем.