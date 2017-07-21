Немецкий концерн Siemens заявил, что не намерен полностью покидать российский рынок, так как ликвидация поставок электрооборудования касается только некоторых контрактов.

Представитель концерна Филип Энч прокомментировал предпринятые ограничения Siemens против России, передает ТАСС.

«Речь идет о том, что наша компания соблюдает все предписания и правила в области экспорта, и так было всегда. Мы преследуем цель, чтобы этим нормам соответствовали наши дочерние предприятия и партнеры», –– добавил Энч.

На вопрос о возможном «сворачивании» российского бизнеса концерном, Энч ответил, что «об этом речи не идет».

По словам представителя Siemens, создал специальную группу, которая занимается проверкой деятельности российских клиентов на соответствие экспортным нормативам и условиям имеющихся контрактов.

Ранее «Известия» писали о том, что стало известно о прекращении поставок электрооборудования по госзаказам в РФ.