Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за склонение к суициду. Максимальное наказание за этот вид преступления, предусматриваемое в документе, составляет 15 лет лишения свободы.

Авторами инициативы являются председатель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев, напоминает агентство городских новостей «Москва».

В соответствии с действующим законодательством склонение к самоубийству, в том числе несовершеннолетнего, карается лишением свободы на срок до 6 лет, а доведение до самоубийства — от 5 до 8 лет.

Новым законом повышается ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие в совершении самоубийства. Максимальную санкцию в виде лишения свободы предлагается установить на срок от 5 до 10 лет. При этом предлагается также лишать лиц, признанных виновными по данной статье, права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Лица, чьи деяния повлекли покушение на самоубийство или самоубийство несовершеннолетнего или находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, будут наказываться лишением свободы от 6 до 12 лет.

Лица, совершившие подобные деяния, которые привели к самоубийству двух или более лиц, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

Организация деятельности, которая направлена на побуждение к совершению самоубийства путем призывов к совершению самоубийства или распространения информации о способах его совершения, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Публичные выступления, использование публично демонстрирующегося произведения, интернета, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей в этих же целях, наказывается лишением свободы от 5 до 15 лет.