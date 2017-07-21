Экс-президент Украины Леонид Кравчук обвинил РФ в совершении «большой исторической ошибке». Такое заявление бывший украинский лидер высказал в интервью изданию «Корреспондент.net».

По его словам, в настоящее время Российская Федерация «игнорирует Украину», чем совершает «большую историческую ошибку».

«Игнорировать народ с такой историей - это просто неуважение и свидетельствует о низкой интеллектуальной культуре», - цитирует РЕН ТВ слова первого президента Украины.

Ранее Леонид Кравчук назвал военный конфликт на Донбассе и присоединение Крыма к РФ результатом неумелой политики Киева в отношении оппозиции.