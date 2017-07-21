В 16 районах и 37 населенных пунктах Приморского края восстановлено электроснабжение, нарушенное после ливней со шквалистым ветром. За 12 часов в Приморье выпало до 49 мм осадков, многие жители остались без света.

Аварийные работы проводили 27 бригад энергетиков. Как передает ИА PrimaMedia, больше всего отключений произошло в центральных и южных районах региона, в том числе несколько аварий зафиксировано во Владивостоке.

Ранее администрация Уссурийского городского округа ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с рекордным за последние пять лет количеством выпавших осадков за последние два дня.