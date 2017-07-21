МЧС продлило предупреждение об ухудшении погоды в столице
Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье продлило МЧС на пятницу, 21 июля. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях (продление) : по прогнозу синоптиков Росгидромет в Москве сохранится дождь,гроза.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 21 июля 2017 г.
В первой половине дня ожидаются гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха составит от 21 до 23 градусов, сообщает «ТВ Центр».
Ранее синоптики Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности в связи с непогодой в Москве, а также в других регионах Центральной России.