Ходатайство адвоката бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина о смягчении меры пресечения отклонено Верховным судом Татарстана. Решение Приволжского районного суда об аресте подозреваемого останется без изменений.

Адвокат Мусина Алексей Клюкин просил изменить меру пресечения на домашний арест. Защита подозреваемого указывало на то, что он не собирается чинить препятствия расследованию уголовного дела. Напротив, Мусин пытается помочь следователям. Суд счел доводы адвоката недостаточными, передает ТАСС.

Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере, и злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. По версии следствия, ущерб от его действий составил свыше 35,5 млрд рублей.

В общей сложности против Мусина и неустановленных лиц возбуждено семь уголовных дел.