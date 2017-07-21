Обезвоживание организма стало причиной гибели трехлетнего Артема Кузнецова в лесу под Липецком. Это произошло примерно на третьи-четвертые сутки после того, как потерялся. Таким образом, его смерть не является криминальной.

Об этом ресурсу GOROD48 рассказали в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области. Следствие должно дать правовую оценку действиям родителей.

Напомним, малыш пропал 13 июля недалеко от села Михайловка Тербунского района. Ребенок был на сенокосе с отцом и старшей сестрой. На седьмой день поисков в 7 км от места пропажи ребенка было найдено его тело.

Первоначально рассматривалась версия о том, что ребенка могли украсть — в те дни в окрестностях деревни были замечены машины с номерами другого региона.