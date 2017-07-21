Год колонии-поселения получила 26-летняя жительница Лешуконского района Архангельской области за непотушенную сигарету, которая вызвала пожар.

По данным следствия, 23 марта около 15:00 женщина ушла на работу, оставив без присмотра двоих детей трех и пяти лет. Перед уходом обвиняемая не потушила на кухне сигарету, которая привела к пожару, сообщает News29.Ru.

В результате халатности матери от отравления угарным газом погибли двое малолетних детей. Свою вину в произошедшем женщина признала полностью.