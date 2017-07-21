Столичная полиция разыскивает мужчину, который накануне вечером выстрелил по неизвестным причинам из боевого пистолета в грудь прохожему. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на улице Челябинской на востоке столицы в микрорайоне Южное Измайлово.

«Неизвестный возле дома 29 на улице Челябинской умышленно причинил огнестрельное ранение гражданину, 1996 года рождения, и скрылся», — цитирует телеканал «360» сообщение пресс-службы ведомства.

Сообщается, что пуля насквозь прошла нижнюю долю легкого мужчины. Потерпевшего госпитализировали с ранением грудной клетки. Юноша находится в реанимации, о его состоянии не сообщается.

Правоохранительные органы ведут розыск преступника.