Внедорожник стоимостью 6 млн рублей угнали у безработного москвича на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Инцидент произошел в четверг, 20 июля, на Днепропетровской улице рядом с домом 2Б в районе Чертаново Северное. В правоохранительные органы обратился житель столицы 1989 года рождения и сообщил об угоне его автомобиля Toyota Land Cruiser. Материальный ущерб составил 5,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает злоумышленника и автомобиль, сообщает телерадиокомпания «Мир».