В американском штате Техас образовательное управление одобрило палочные удары плоской палкой как меру наказания для непослушных детей.

В штате действует закон о намеренном причинении физической боли через удары или шлепки в качестве меры дисциплины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западный телеканал.

По словам главы образовательного управления Мэри Спрингс, родители вправе сами выбирать, как следует обращаться учителям с их детьми в результате плохого поведения.

«Даже и речи быть не может о телесных наказаниях, если родителю это не по душе», –– сказала Спрингс.