Элитный Mercedes CLS подожгли в центре Москвы
Неизвестный злоумышленник поджег элитный Mercedes CLS во дворе одного из домов в центре Москвы. Автомобиль выгорел полностью.
ЧП произошло в Проточном переулке, дом 11, корпус 1.
По словам очевидцев инцидента, пока иномарка горела, из окна соседнего дома мужчина кричал: «Так тебе и надо!»
Телеканал «360» опубликовал кадры выгоревшей машины.
Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место, ликвидировали возгорание автомобиля.
Обстоятельства происшествия уточняются.