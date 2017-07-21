Неизвестный злоумышленник поджег элитный Mercedes CLS во дворе одного из домов в центре Москвы. Автомобиль выгорел полностью.

ЧП произошло в Проточном переулке, дом 11, корпус 1.

По словам очевидцев инцидента, пока иномарка горела, из окна соседнего дома мужчина кричал: «Так тебе и надо!»

Телеканал «360» опубликовал кадры выгоревшей машины.

Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место, ликвидировали возгорание автомобиля.

Обстоятельства происшествия уточняются.