Стали известны результаты экспертизы проб воды, взятых в места массовой гибели рыбы в Обской губе. Точно известно, что рыба не отравилась — токсикологический фактор не обнаружен.

Как сообщила ИА «Ура.Ру» представитель Госрыбцентра Яна Капустина, вероятнее всего, замор рыбы произошел из-за низкого содержания кислорода в воде. В то время, когда были взяты пробы, уже произошло освежение воды, так что, скорее всего, рыба погибла раньше, считает специалист.

Напомним, в начале июля в интернете появились фотографии берегов Оби, усеянных рыбой. По некоторым данным, погибло от 10 тыс. до 15 тыс. т рыбы. Ученые уже тогда предположили, что рыбу никто не травил, из-за позднего паводка она задохнулась в воде.