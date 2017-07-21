Новый учебный год должен начинаться не 1 сентября, а месяцем позднее — 1 октября. С инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Будем настаивать, чтобы учебный год был с 1 октября, чтобы лето продлить хотя бы за счет сентября. В сентябре великолепная погода», — отметил Жириновский.

Лидер ЛДПР отметил, что подобная практика применялась раньше.

Школы и вузы России начинают учебный год 1 сентября — в День знаний. Этот день официально был признан праздником в 1984 году. 1 сентября принято проводить торжественные линейки.