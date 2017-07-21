Власти Ростова сообщили о намерении установить в городе малые архитектурные формы в форме футбольных мячей. В частности, один такой двухметровый мяч появится в парке имени Горького, сообщает горадминистрация.

В Ростове появятся и другие тематические композиции. Детали пока не уточняются. Кроме того, будет создана рабочая группа, которая займется вопросами создания туристической навигации. Как сообщает RostovGazeta, речь идет, в частности, о создании карты достопримечательностей города в форме мобильного приложения. Туда же встроят виртуальные экскурсии.

Наблюдатели не исключают, что эти нововведения стали ответом на критику губернатора Василия Голубева, которая прозвучала в адрес ростовских властей на недавнем заседании оргкомитета по подготовке к предстоящему ЧМ-2018. Он остался недоволен слабым отражением символики чемпионата на городских улицах.

«Трех Забивак поставили и успокоились», — возмутился Голубев.