Тверской суд Москвы вынесет приговор по делу журналиста РБК Александра Соколова, который обвиняется в экстремизме, 10 августа.

По версии следствия, Соколов принимал участие в движении запрещенной «Армия воли народа» и добавилась расшатывания политической обстановки в стране незаконным путем. Среди подсудимых также бывший редактор газеты «Дубль» Юрий Мухин, Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш, пишет «РИА Новости».

Фигурантов просят приговорить к 4 годам заключения. Подсудимые не признают свою вину.