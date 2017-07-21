Компания Siemens заявила о прекращении поставок оборудования для производства электроэнергии по государственным заказам в России.

Как говорится в заявлении концерна, Siemens заявил о незаконном перемещении всех «таманских» турбин в Крым.

«Все четыре газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани, незаконно перемещены в Крым», –– сообщает в компании.

Siemens продолжит расследование по должностным лицам компании-клиента, «Технопромэкспорт», которые были ответственные за перемещение турбин и будет добиваться возращения поставленного оборудования.

Более того, немецкий концерн прекратит участие в российской компании «Интеравтоматика».