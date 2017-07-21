Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту получения ожогов четырехлетним ребенком в детском саду города Трехгорный, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным местных СМИ, мальчик налетел на младшего воспитателя, которая несла с кухни кастрюлю с горячим супом.

Как отметила замначальника МЧС по медицинской части Татьяна Рубайло, малышу оказали помощь и доставили в ожоговый центр Челябинска. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что в случае выявления нарушений будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».