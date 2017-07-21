Президент Bellator Скотт Кокер сообщил о начале переговоров с российским бойцом Федором Емельяненко о его следующем поединке.

Спортсмен и организация имеют договор на три боя с возможностью проведения чемпионского поединка. Определенные детали будут озвучены в ближайшие 45 дней, передает ТАСС.

В последнем бое Федор Емельяненко проиграл техническим нокаутом американцу Мэтту Митриону. Это поражение стало пятым в карьере «Последнего императора».

После боя Емельяненко заявил, что не намерен завершать спортивную карьеру.

Стоит отметить, что российскому спортсмену запретили проводить поединки на территории США в течение 90 дней из-за нокаута.