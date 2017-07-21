Выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда признала виновным жителя Красноярска в попытке пересечь границу Сирии и вступить в группу террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Ему назначено шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает УФСБ по Красноярскому краю.

Ранее выяснилось, что красноярец Абдурахмон Оятуллои под воздействием нескольких лиц, представляющих ИГ, принял решение покинуть страну и вступить в ряды террористов для участия в вооруженных конфликтах. По словам осужденного, члены ИГ обещали оплатить красноярцу дорогу и встретить его в Стамбуле для дальнейшего направления в Сирию. Однако Оятуллои задержали сотрудники УФСБ.

Жителя Красноярска признали виновным в инкриминируемом преступлении.