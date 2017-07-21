Человеческий фактор мог стать причиной аварии с пассажирским автобусом под Омском. По словам замначальника областного ГИБДД Игоря Триколе, водитель автобуса находился за рулем около пяти часов.

«Он просто проморгал», - цитирует Триколе РИА «Омск-информ».

Ранее сообщалось, что водитель автобуса не выдержал дистанцию и наехал на впереди идущий грузовик.

Как писали «Известия», накануне недалеко от поселка Красный Яр в Омской области столкнулись пассажирский автобус, большегруз и «Газель». В автобусе находились 27 человек.

20 получили травмы средней степени тяжести. На данный момент больнице только один пострадавший.