СМИ: Трамп начал расследование против спецпрокурора США по России
Команда президента США Дональда Трампа проводит расследование против деятельности специального прокурора по России Роберта Мюллера. Об этом передает газета The New York Times.
Юристы и помощники Трампа пытаются выяснить, оказывал ли Мюллер финансовую поддержку Демократической партии США, а также рассмотрят вопрос о его возможных связях с экс-главой ФБР Джеймсом Коми.
Ранее спецпрокурор начал вести собственное расследование в отношении Трампа по делу о возможном вмешательстве России в выборы в США. В случае если конфликт Мюллера будет доказан, его команду могут отстранить от следствия против американского президента.