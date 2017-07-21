Команда президента США Дональда Трампа проводит расследование против деятельности специального прокурора по России Роберта Мюллера. Об этом передает газета The New York Times.

Юристы и помощники Трампа пытаются выяснить, оказывал ли Мюллер финансовую поддержку Демократической партии США, а также рассмотрят вопрос о его возможных связях с экс-главой ФБР Джеймсом Коми.

Ранее спецпрокурор начал вести собственное расследование в отношении Трампа по делу о возможном вмешательстве России в выборы в США. В случае если конфликт Мюллера будет доказан, его команду могут отстранить от следствия против американского президента.