В США в рамках Международного кубка чемпионов состоялось манчестерское дерби. «Красные дьяволы» победили «горожан» со счетом 2:0.

В составе «Манчестер Юнайтед» отличились новичок клуба Ромелу Лукаку и Маркус Рэшфорд, передает «Газета.ру».

В турнире, проходящем в США, Китае и Сингапуре, также принимают участие испанские «Реал» и «Барселона», итальянские «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Рома», английские «Челси», «Арсенал» и Тоттенхэм«, немецкие «Бавария» и «Боруссия», французский «Лион».

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