В результате ночного землетрясения в Эгейском море была повреждена мечеть на греческом острове Кос. У здания 1725 года постройки обрушился минарет, его обломки упали на одну из оживленных площадей в центре одноименного с островом города, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, пострадали еще несколько зданий, построенных около 100 лет назад. Значительные повреждения получила старинная крепость госпитальеров и церковь Агия Параскеви. Паромное сообщение с островом остановлено.

От землетрясения пострадал также турецкий город Бодрум. В настоящее время греческие власти подтверждают гибель двух человек. Ими оказались норвежские туристы. Еще около 120 пострадали.

Эпицентр подземных толчков находился в море в 10,3 км от Бодрума и в 16,2 км от Коса, землетрясение вызвало цунами.