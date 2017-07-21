На востоке Китая в городе Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян, произошел взрыв в одном из магазинов. В результате происшествия два человека погибли и более 50 получили ранения.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа». По данным издания, инцидент произошел в пятницу утром, большинство раненых получили травмы, находясь в своих автомобилях. Взрыв выбил стекла витрины, и осколки отлетели в проезжавшие мимо машины. По меньшей мере, 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

По данным экстренных служб, все пострадавшие отправлены в больницу, возникший пожар потушен. Полиция задержала владельца магазина, устанавливаются причины взрыва.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших.