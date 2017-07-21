В пятницу, 21 июля, в России тушат 60 лесных пожаров общей площадью более 24,5 тыс. га, из них более 18 тыс. га приходятся на территорию Якутии, сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

В числе наиболее пострадавших от огня регионов также оказались Сахалинская область, где тушат пожар площадью около 3 тыс. га и Бурятия — в республике специалисты работают на двух пожарах площадью около 2 тыс. га. Еще два пожара общей площадью 317 га зафиксированы в заповедниках «Байкальский» и «Малая Сосьва».

«Для тушения лесных пожаров в России задействовано 1936 человек, 222 единицы техники и 34 воздушных судна», — уточнили в «Авиалесоохране».

Помимо этого, в России под наблюдением остаются 42 лесных пожара на площади более 374 тыс. га. Большая их часть — 35 пожаров площадью около 352 тыс. га также пришлась на территорию Якутии. Их тушение прекращено.

«Отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», — пояснили в ФБУ.

По данным «Авиалесоохраны» пожароопасный сезон открыт в 83 российских субъектах, режим ЧС введен в Бурятии, Якутии, Забайкалье и одном районе Сахалинской области.