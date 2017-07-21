Верховный суд Венесуэлы признал процесс назначения парламентом новых членов высшей судебной инстанции недействительным. Судьям, если они примут присягу, могут предъявить обвинения в незаконном присвоении полномочий. Заявление было опубликовано на странице органа в Facebook.

ВС указал на несвоевременность процесса назначения судей, отсутствие вакантных мест и несоблюдение парламентом конституционных и законных норм.

Ранее оппозиционная Национальная ассамблея назначила новых членов ВС. Это решение обусловлено тем, что высшая судебная инстанция с нынешними судьями выступает на стороне действующего президента страны Николаса Мадуро.

В Венесуэле с апреля текущего года не утихают беспорядки. Причиной массовых акций протеста стала попытка действующей власти ограничить полномочия оппозиционного парламента.