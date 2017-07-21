Землетрясение у берегов Турции и Греции
В пятницу ночью произошло землетрясение в Эгейском море. Эпицентр подземных толчков находился в 10,3 км от Бодрума и в 16,2 км от острова Кос
Фото: REUTERS/Social media/Osman Turanli
Разрушения на острове Кос
Фото: REUTERS/Social media/Osman Turanli
Землятрясение повредило кирпичное здание
Фото: REUTERS/Social media/Osman Turanli
Люди ночуют на улице, опасаясь новых подземных толчков
Фото: REUTERS/Social media/Osman Turanli
Последствия стихии на греческом острове Кос
Фото: REUTERS/TWITTER/MARIEKEVANA
Люди пережидают землетрясение на улице недалеко от Бодрума, Турция
Фото: REUTERS/Social media/Osman Turanli
Разрушенное подземными толчками уличное кафе на острове Кос
Фото: REUTERS/Social media/Osman Turanli
Ущерб, причиненный землетрясением на острове Кос
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