Наивысший уровень опасности объявлен в Шанхае в виду сильной жары, которая держится в городе всю неделю. Столбики термометров находятся на отметке 40 градусов по Цельсию, порой поднимаются выше. Об этом говорится в опубликованном заявлении Центральной метеорологической службы Шанхая.

Власти призывают местных жителей по возможности не выходить из дома с 10:00 до 16:00 часов. На улице рекомендуется носить солнечные очки и зонты, защищающие от прямого попадания солнечных лучей.

Жара усугубила состояние здоровья многих людей, в больницах увеличилось число пациентов с жалобами на обострение различных заболеваний.

Синоптики предупреждают, что повышенная температура воздуха продержится в Шанхае до понедельника.