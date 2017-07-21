Банк России принял решение об отзыве лицензии казанского банка «Спурт». об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора.

С 13 марта казанский банк ограничил выдачу наличности. Этому предшествовало появление в соцсетях сообщений о том, что у финансовой организации возникли проблемы с ликвидностью.

с 21 апреля банк «Спурт» приостановил расходные и приходные операции по счетам клиентов — была введена временная администрация.

«Спурт» занимал 183 место в банковской системе России. Финансовая организация является участникам системы страхования вкладов.

Напомним, в марте была отозвана лицензия сразу у трех банков Татарстана: Татфондбанка, входившего в топ-50 самых крупных кредитных организаций России по величине активов, ИнтехБанка и Анкор Банка. Позже лицензии лишился Татагропромбанк.