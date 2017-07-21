Обломки российского космического грузовика «Прогресс МС-05» упали в Тихий океан. Фрагменты затоплены на «кладбище космических кораблей», которое находится в несудоходном районе акватории, сообщается «РИА Новости» со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП).

«Согласно расчетным данным, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана», — сказали агентству в Центре.

«Прогресс» отстыковался от модуля «Пирс» МКС в 20:46 по московскому времени. В 23:58 корабль покинул орбиту, а в 0:31 вошел в плотные слои атмосферы.

Отмечается, на орбиту «Прогресс» был доставлен на ракете «Союз-У», ставшей последним в истории носителем этой модели.