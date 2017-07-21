Российский гражданин Виктор Бут, отбывающий тюремный срок в США, не получал каких-либо взысканий за телефонный разговор с журналистом телеканал RT. По словам адвоката Алексея Тарасова, дисциплинарное разбирательство в отношении его подзащитного еще не завершено, сообщает ТАСС.

«Да, вы знаете, самое удивительное состоит в том, что пока еще ничего не известно. Время же идет», — сказал адвокат.

Тарасов добавил, что американские органы исполнения наказания могут добавить к сроку Бута 1-2 месяца, а в случае повторного нарушения режима – до полугода.

Ранее сообщалось, что 5 мая во время телефонного разговора с Бутом сотрудница российского телеканала передала трубку своей коллеге, которая не входила в тех, с кем ему разрешено общаться. Адвокат уточнил, что к этому нарушению не имеет инцидент с чайным грибом в 2015 году, когда руководство тюрьмы обвинило Бута в приготовлении алкогольного напитка и добавило к его сроку 40 суток.

Бут отбывает заключение в тюрьме Мэрион, штат Иллинойс. В 2012 голу американское правосудие признало его виновным в незаконной торговле оружием и поддержке терроризме и приговорило к 25-летнему лишению свободы.