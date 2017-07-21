Финансист Энтони Скарамуччи займет должность директора по коммуникациям в аппарате Белого дома. О своем решении президент США Дональд Трамп объявит в пятницу, 21 июля, пишет газета Wall Street Journal.

Скарамуччи займется курированием публичной информационно-пропагандистскую политику администрации Белого дома.

На этом посту финанист сменит Майкла Дубке, который ранее возглавлял компанию Crossroads Media, снимавшей политическую рекламу для Республиканской партии США.

Энтони Скарамуччи является противником антироссийских санкций. Он отмечал, что ввод ограничительных мер администрацией США и ответные действия Москвы — не самое лучшие решение. По мнению финансиста, Москва и Вашингтон должны сесть за стол переговоров и найти альтернативу.