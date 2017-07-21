КНДР требуется незамедлительная помощь в связи с продолжительной засухой, ставшей самой сильной в стране с 2001 года, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), подготовленном совместно с Еврокомиссией и опубликованном в четверг.

Согласно документу, ущерб в районах, являющихся главными поставщиками злаковых культур в стране, превысил соответствующий показатель 2001 года, когда производство зерновых сократилось до рекордного уровня и составило два млн т.

Сообщается, что первый в этом году урожай оказался на 30% ниже прошлогоднего результата, из-за чего большая часть населения голодает.

«Необходимо немедленное вмешательство для оказания поддержки пострадавшим фермерам и предотвращения нежелательного перехода самых уязвимых групп на режим адаптации, который состоит в сокращении дневного рациона», - сообщил представитель ФАО в Китае и КНДР Винсент Мартин.