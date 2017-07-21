На официальном канале группы Linkin Park в Youtube был опубликован клип в день смерти солиста Честера Беннингтона. Сейчас видеозапись уже набрала почти пять миллионов просмотров.

Презентация клипа на песню Talking to Myself состоялась незадолго до появления сообщений в СМИ о смерти Беннингтона. На кадрах показаны фрагменты выступлений группы, студийные съемки, будни музыкантов и рабочие моменты.

Напомним, о смерти солиста группы Linkin Park стало известно накануне. Честер Беннингтон покончил с собой в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса 20 июля около 9 утра по местному времени (19:00 мск). У 41-летнего рокера осталось шестеро детей от двух браков, на момент смерти он был женат второй раз.