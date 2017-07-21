Один человек погиб в результате поджога министерства в Венесуэле
Один человек погиб в результате нападения на министерство среды обитания и жилища в венесуэльском штате Сулия, заявил в четверг руководитель ведомства Мануэль Кеведо в эфире телеканала VTV. По его данным, здание подожгли вандалы, которые связаны с правыми силами.
Кеведо уточнил, что участниками нападения стали порядка 100 человек. «Они (правые силы) будут разгромлены, потому что есть организованный народ вместе с президентом Николасом Мадуро», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что число жертв протестов в Венесуэле за последние сутки возросло до двух человек.
В четверг страну накрыла волна протестов, участники которых требуют от правительства отменить выборы в Конституционную ассамблею. Решение главы государства Николаса Мадуро созвать орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон без проведения предварительного референдума, еще сильнее обострило ситуацию в Венесуэле.
Уличные протесты в Венесуэле продолжаются с апреля этого года, ранее в июле оппозиция объявила всеобщую забастовку
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Всего с начала года число жертв массовых протестов приблизилось к сотне. На фото: один из демонстрантов, пострадавших в столкновении с полицией