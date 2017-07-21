Руководитель Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр будет снят с должностей в ФИФА и УЕФА.

Как сообщает «Газета.ру», такое решение принято президентами организаций Джанни Инфантино и Александером Чеферином.

Причиной отстранения послужил коррупционный скандал, в центре которого оказался Вильяр. По их словам, ФИФА не может позволить себе, чтобы вице-президент находился в тюрьме, особенно после того, что произошло ранее.